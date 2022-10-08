Самая уродливая женщина в мире обрекла себя на страшную участь: вот почему

У Мэри Энн Беван была тяжелая судьба – ее называли самой уродливой женщиной в мире, но Беван терпела все насмешки ради детей.

Мэри Энн в молодости была вполне симпатичной женщиной. Она вышла замуж за Томаса Бевана и родила четверых детей. Но вдруг внешность женщины стала меняться: ее нос и челюсть увеличились, черты перестали быть женственными, а лицо все больше походило на мужское. Всему виной редкое генетическое заболевание – акромегалия.

Муж во всем поддерживал Мэри Энн, но спустя 11 лет брака мужчина скончался – и бедная женщина осталась одна с четырьмя детьми на руках. Тогда отчаявшаяся Мэри Энн Беван узнала об унизительном конкурсе на самую уродливую женщину и решила поучаствовать в нем, чтобы заработать денег для своей семьи. В те годы были популярны шоу «уродов», в которых выступали люди с необычной внешностью. И Мэри Энн пригласили в один такой парк развлечения, где она развлекала толпу вместе с сиамскими близнецами, людьми-гигантами и бородатыми женщинами.

До конца своих дней Мэри Энн Беван работала в цирке уродов, обеспечивая своих детей. Но больные акромегалией не живут долго, поэтому Беван скончалась в возрасте 59 лет.