Самая уродливая женщина Италии: что заставило красавицу перекроить собственное лицо

Чрезмерное увлечение пластикой доводит до страшных результатов — в прямом смысле этого слова. Очередной жертвой такого пагубного пристрастия стала итальянская светская львица и дальняя родственница Сильвио Берлускони Михаэла Романини. 30 лет в ее жизни все шло ровно и гладко. Однако с появлением первых морщинок Романини стала бить тревогу и буквально поселилась в кабинете пластического хирурга. До своих метаморфоз женщина выглядела весьма эффектно и ярко, но первые признаки старения лишили ее всякой уверенности в себе.

Желание продлить молодость стало для Михаэлы роковым. Из очаровательной женщины в самом соку она превратилась в очередную жертву пластики с «пельменными» губами, взлохмаченными бровями и неестественной грудью. Кроме того, после инъекций ботокса Романини наплевала на рекомендации врачей избегать солнца и ходила загорать на пляж. В результате ее кожа стала «подгорелой» без шанса на восстановление.

После этих «преобразований» Михаэлу назвали самой уродливой женщиной Италии. Однако светскую львицу не волнует мнение окружающих. Она демонстрирует свою фигуру в открытых нарядах и смело выкладывает в Сеть даже самые некачественные снимки.