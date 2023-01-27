Самая умная жена Абдуллы: куда пропала красавица Саида из «Белого солнца пустыни»

Саиду, самую умную жену Абдуллы, в фильме «Белое солнце пустыни» сыграла Светлана Сливинская, которая никогда не хотела быть актрисой. После съемок в картине Владимира Мотыля знаменитость не раз приглашали в другие проекты, но она отвечала отказом.

Сливинская получила профессию переводчика и искусствоведа, и пусть она не решила строить актерскую карьеру, ее жизнь все равно была тесно связана с кино. Так, Светлана Викторовна поддерживала дружеские отношения с режиссером из Италии Лукино Висконти, вела переписку с Федерико Феллини.

Знаменитость в совершенстве владеет четырьмя языками — итальянским, испанским, английским и французским. Она не только была переводчиком, но и принимала активное участие во многих кинофестивалях, вела успешное сотрудничество с зарубежными артистами, гастролировавшими по Советскому Союзу.

Кроме того, Сливинская написала большое количество статей об искусстве. Сегодня она остается членом Санкт-Петербургского Союза литераторов России и продолжает плодотворное сотрудничество с Российской национальной библиотекой.