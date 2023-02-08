Самая тяжелая женщина в мире похудела на 400 кг: от фото до и после мурашки по телу

В течение многих лет Майра Лизбет Росалес не заботилась о собственном здоровье. Она не отказывала себе в любимом фастфуде и большую часть времени проводила лежа. Вес же мексиканки только продолжал расти, и однажды она была признана самым тяжелым человеком в мире, ведь достигла 500 килограммов.

Изменить свою жизнь Майра решилась после трагедии с племянником. Она заявила, что убила мальчика, раздавив его. СМИ не оставили без внимания скандальную историю, однако следователям удалось доказать, что на самом деле женщина невиновна, ведь при всем желании не смогла бы даже поднять руку.

Как оказалось, признаться ее вынудила сестра, которая была уверена: из-за ожирения Майру точно не посадят в тюрьму. В итоге виновницу посадили на 15 лет, и после этого мексиканка решилась на перемены.

Сначала она отправилась к хирургам, которые сделали серию операций по уменьшению объема желудка и удалению жировых отложений. После Майра занялась спортом и полностью пересмотрела свое питание. В итоге за несколько лет ей удалось избавиться от 408 лишних килограммов.

Сегодня Майра продолжает следить за собой и с ужасом вспоминает о своей прошлой жизни. Как признается мексиканка, она чувствует себя по-настоящему счастливой и уверенной в себе.