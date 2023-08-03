Самая тяжелая женщина России за год похудела на 200 кг: сейчас ее фигура сводит с ума

Кристина Кашнякова появилась на больших экранах в 2021 году. Россиянка была признана самой тяжелой женщиной России. Ее вес составлял 260 кило. Врачи твердили: если молодая женщина не похудеет, то из-за избыточного веса, а как следствие и серьезных проблем со здоровьем, не проживет больше 35 лет.

К тому же у Кристины возникли трудности в отношениях с мужем. Тот попросту ушел от нее, честно признавшись, что ему не под силу прокормить супругу. Мужчина быстро нашел себе новую возлюбленную, и даже она испытывала жалость к тучной россиянке. И тогда пышка поняла, что так продолжаться не может.

Первым делом Кашнякова убрала из своего рациона мучное и сало и купила велосипед. Диета и занятия спортом за год позволили Кристине похудеть на 200 килограммов. И сегодня ее фигура может свести с ума любого мужчину.

Кристина переехала в другой город и нашла свою любовь. Она признается, что не отказывает себе в удовольствии вкусно поесть, но всегда знает меру.