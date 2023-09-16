Самая толстая женщина в мире похудела на 408 кг: преображение заставляет ахнуть

Она взяла себя в руки только после трагедии.

Имя Майры Лизбет Росалес несколько лет назад гремело на весь мир. Женщину, вес которой составил 500 кг, признали самой тяжелой на планете.

Год за годом мексиканка все больше полнела, испытывая нездоровое пристрастие к еде. Она питалась исключительно вредной пищей в огромных количествах и не обращала внимание на собственное здоровье.

При этом, рядом с Росалес все это время был супруг, который помогал ей массировать отекающее тело. Когда ее вес составил полтонны, женщина уже не могла вставать с кровати. Она превратилась в затворницу.

Переломным этапом в судьбе Росалес стала трагедия, случившаяся с ее племянником. Мальчик погиб, и она заявила, что случайно задавила его. Позже выяснилось, что на самом деле в смерти ребенка виновата его родная мать, сестра мексиканки, пытавшаяся избежать наказания.

После этого случая Росалес взяла себя в руки и начала долгое преображение. Первые 200 кг она сбросила благодаря пластическим операциям по избавлению от лишней кожи, липосакции и резекции желудка.

На то, чтобы скинуть следующие две сотни килограммов лишнего веса, потребовалось несколько лет. Мексиканка по советам врачей и диетологов наладила питание, а затем включила в свою жизнь и физические упражнения. Этот комплекс мер позволил Росалес преобразиться: если сравнить снимки, то женщина фактически стала абсолютно другой и неузнаваемой.