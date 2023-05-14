Самая толстая американка похудела на 235 кг, несмотря на преклонный возраст: глазам не поверите

Проблемы с лишним весом начались у Паулины Поттер в юности. Когда она была еще девочкой, ее родители решили развестись, и в тяжелое время девушка спасалась с помощью еды. Она ела все больше и больше, пока ее вес не достиг рекордной отметки: в 17 лет на весах она видела уже 200 кг.

Паулина не могла самостоятельно справиться с зависимостью, а однажды встретила Дилана, в которого влюбилась. Она была уверена, что их ждет счастливое будущее, но избранник сбежал уже через несколько месяцев.

Отчаяние и бессилие подтолкнули девушку рассказать о себе. Она отправила заявку в «Книгу рекордов Гиннесса», и эксперты признали ее самой толстой женщиной. Но заметили ее еще и врачи, которые предложили бесплатно провести операцию по уменьшению желудка.

После этого жизнь Поттер, как она призналась на своем YouTube-канале, полностью изменилась. Она начала заниматься собой и пересмотрела рацион питания. В итоге ей удалось избавиться от 235 кг и превратиться в другого человека. Паулина выглядит совершенно иначе, и в ней больше невозможно узнать ту рекордсменку, шокировавшую весь мир.