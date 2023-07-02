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Самая татуированная женщина показала себя без рисунков на теле: от фото потеряете дар речи

2 июля 2023 21:00
Самая татуированная женщина показала себя без рисунков на теле: от фото потеряете дар речи

Чистая и невинная.

Бекки Холт увлеклась татуировками несколько лет назад. Но на одной наколке красотка не остановилась. Сейчас 95% ее тела покрыто всевозможными рисунками и надписями — роза в честь умершей бабушки, инициалы родителей, цитаты из песен и так далее.

Барышню даже прозвали самой татуированной женщиной Великобритании. На свое преображение блогер потратила свыше 35 тысяч фунтов (это почти 3 миллиона 800 тысяч рублей) и не собирается останавливаться.

Однако ради эксперимента Бекки все же решила вспомнить, как она выглядела в прошлом.

Девушка нанесла на кожу плотный слой тонального крема и отшлифовала результат в фотошопе. «Чистая» половина лица мисс Холт получилась невероятно красивой. Впрочем, даму это не сподвигло отказаться от татушек.

Самая татуированная женщина показала себя без рисунков на теле: от фото потеряете дар речи
Фото: соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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