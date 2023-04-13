Самая татуированная британка «смыла» рисунок с лица: ее не узнали даже близкие

Беки Холт считается самой татуированной девушкой в Великобритании. Она признается, что уже не может назвать точное количество своих нательных рисунков. Краской покрыто 95 процентов тела британки и даже ее лицо.

Холт не жалеет о своих татуировках, но все же она решилась на эксперимент. В рамках YouTube-шоу Truly 35-летняя Беки согласилась «смыть» с себя рисунки. Результат такого преображения впечатлил всех без исключения.

От многочисленных тату британка избавилась на время при помощи гримеров. Благодаря косметическим средствам узоры и надписи были замаскированы так, что от них не осталось и следа.

Подобные перемены пришлись Холт не по душе. Британка отметила, что татуировки были своеобразной «рамой» для ее лица и без нее она выглядит пугающе. Волновалась Беки и том, как в новом образе ее воспримут самые близкие. Переживания оказались ненапрасными.

Брат британки Тоби и ее возлюбленный Джей были в шоке от изменившейся внешности Холт. «Это не ты», — только и смог произнести избранник девушки, который попросту ее не узнал.