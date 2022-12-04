Самая татуированная британка показала фото без рисунков на теле: народ не сдержал эмоций

34-летняя Беки Холт – самая татуированная женщина в Великобритании. Тело Беки на 95% покрыто тату – рисунки красуются даже на ее лбу и ушах. Наколки стоили даме солидную сумму – около £35,000 (более 3,5 миллионов рублей).

По признанию британки, она и сама не знает точного количества татуировок на своем теле. Необычную женщину украшают имена родственников, цветы, цитаты из песен.

Недавно Холт решилась на эксперимент и показала себя подписчикам без тату – блогер закрасила половину лица с помощью тонального крема и фотошопа. Мнение поклонников разделились.