Самая страшная голливудская трагедия: ни один фильм ужасов в подметки не годится

Каким бы отлаженным ни был съемочный процесс фильма, порой случается так, что он идет не по плану. По этой причине киношники готовы к любому повороту событий на площадке, но то, что случилось во время работы над лентой «Сумеречная зона», перешло все границы допустимого и стало самой страшной трагедией, которую когда-либо видел Голливуд.

Эпизод, в котором герой Вика Морроу вместе с двумя вьетнамскими детьми бежит через озеро, скрываясь от вертолета армии США, оказался для него и для его юных коллег последним. Воздушное судно пострадало от пиротехнических взрывов и рухнуло в воду. Его лопасти обезглавили актера, а также семилетнюю Му Са Динь Ле и шестилетнего Рене Шин Йи Чен.

Впоследствии режиссера картины Джона Лэндиса, продюсера Стивена Спилберга и пилота Дорси Уинго судили. В результате обвинения с них были сняты, а семьи погибших согласились на денежную компенсацию, размер которой до сих пор хранится в тайне.