Самая страшная детская сказка в СССР: фильмы ужасов теперь покажутся комедией

Этот проект не для слабонервных.

В 1981 году на экраны вышел этно-хоррор «Чертенок». Картину показывали школьникам в зимние каникулы, но досмотреть ее до конца решались только самые смелые.

Проект можно назвать самой страшной детской сказкой в Советском Союзе. Это экранизация рассказа Оскара Лутса и режиссерский дебют Хелле Карис, которая известна такой работой, как «Дикие лебеди».

Снятая на эстонском языке картина пугает зрителя с первых же кадров. «Это как „Тартуская резня бензопилой“ для детей», — пишет Дзен-канал «Кинокружок Курилова».

В центре сюжета оказываются брат с сестрой, которых в лесу похищает Чертиха и уносит в свое логово. Впоследствии она устраивает ужасающие испытания главному герою, но ему вместе с сестрой удается сбежать.

Правда, вслед за ними убегает и маленький Чертенок — ему предстоит найти свое место в мире людей. В результате получился проект, на фоне которого фильмы ужасов для взрослых покажутся комедией.