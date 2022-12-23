Самая странная воля покойного: завещание этого американца превзошло все остальные

Многие люди нетривиально подходят к составлению завещания. Так, воля одного американца в свое время поразила даже видавших виды людей.

Продюсер и бизнесмен из США Роджер Доркас всегда слыл неординарным человеком. Например, все свое состояние размером в 60 миллионов долларов американец завещал любимому псу Максимилиану. Сперва Докарс оформил документы на питомца, а уже потом заключил сделку.

Можно только догадываться, какую досаду и злость испытала законная супруга Роджера. Но она нашла выход из ситуации. Сначала сообразительная женщина оформила опекунство над Максимилианом, а потом стала его законной супругой. После смерти питомца все бешеное состояние Докарса досталось ей.

Канадец Чарльз Миллар подошел к составлению завещания еще более креативно. Адвокат пообещал неплохой куш за подвиг материнства. Согласно его воле, та жительница Торонто, которая родит больше всего детей от одного супруга за 10 лет после смерти Миллара, получит 600 тысяч долларов. Однако никто так и не справился с задачей. Но во всем этом был и жирный плюс — благодаря посмертной воле Миллара в Торонто невероятно повысилась рождаемость, как пишет «Экспресс газета ».