Самая странная свадьба: от выходки Натальи Ветлицкой волосы встанут дыбом

До сих пор в это трудно поверить.

В юности Наталья Ветлицкая была настоящей сердцеедкой. Она сводила с ума миллионы мужчин и крутила романы с известными музыкантами. Перед чарами Натальи не устоял Евгений Белоусов, который посвящал ей песни.

Ради Ветлицкой исполнитель хита «Девчонка-девчоночка» даже бросил свою супругу. Наталья и Евгений поженились в 1989 году и отмечали это торжественное событие целых десять дней. Однако сразу после празднования пара подала на развод. Их брак продлился чуть больше недели.

Инициатором развода долгое время называли Ветлицкую. Пока мужа не было дома, она оставила ему прощальную записку и съехала. Есть версия, что развод спровоцировала измена Натальи, невольным свидетелем который стал Белоусов.

Сам Евгений позже объяснил, почему этот брак распался так быстро. Ему была нужна хранительница домашнего очага, а не артистка, разъезжающая по гастролям. Но эта версия звучит нелепо, ведь Белоусов знал, на ком женится.

Этот скоропалительный брак поверг поклонников Ветлицкой в шок. Не укладывается в голове, как певица могла пойти на такую авантюру, ведь она кажется рассудительной и мудрой женщиной.