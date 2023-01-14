Самая странная фобия: чего до обморока боится звезда «Семейки Аддамс»

Звездам присущи те же самые слабости, что и обычным людям. Они тоже страдают фобиями, от которых долгие годы не могут избавиться.

Так, звезда фильма «Семейка Аддамс» Кристина Риччи, сыгравшая в этой черной комедии девочку Уэнздэй, всю жизнь мучается от одного иррационального страха. Дело в том, что актриса панически боится растений в горшках, при этом к уличным цветам и другим зеленым насаждениям Риччи относится вполне спокойно.

Свою фобию Кристина объясняет так. По словам актрисы, растения, вырванные из земли, утратили свою жизнь. Поэтому Риччи невыносимо находиться рядом с цветами в горшках, в которых она видит своеобразный символ смерти. Кроме того, Кристина Риччи считает их грязными и пыльными. Так что здесь еще замешана распространенная боязнь бактерий и микробов.

Также весьма странной фобией страдает Мэттью МакКонахи. Он боится карусельных дверей в торговых центрах и тоннелей. Свои страхи Мэттью так до сих пор и не смог объяснить.