Самая странная фобия: чего до обморока боится звезда «Семейки Аддамс»
Такое даже не укладывается в голове.
Звездам присущи те же самые слабости, что и обычным людям. Они тоже страдают фобиями, от которых долгие годы не могут избавиться.
Так, звезда фильма «Семейка Аддамс» Кристина Риччи, сыгравшая в этой черной комедии девочку Уэнздэй, всю жизнь мучается от одного иррационального страха. Дело в том, что актриса панически боится растений в горшках, при этом к уличным цветам и другим зеленым насаждениям Риччи относится вполне спокойно.
Свою фобию Кристина объясняет так. По словам актрисы, растения, вырванные из земли, утратили свою жизнь. Поэтому Риччи невыносимо находиться рядом с цветами в горшках, в которых она видит своеобразный символ смерти. Кроме того, Кристина Риччи считает их грязными и пыльными. Так что здесь еще замешана распространенная боязнь бактерий и микробов.
Также весьма странной фобией страдает Мэттью МакКонахи. Он боится карусельных дверей в торговых центрах и тоннелей. Свои страхи Мэттью так до сих пор и не смог объяснить.