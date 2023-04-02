Самая странная эпидемия в истории: как «сонная болезнь» накрыла СССР

«Когда я вижу кого-нибудь спящим в то время, как я бодрствую, я прихожу в ярость», — сетовал герой повести «Трое в лодке, не считая собаки». Если бы персонаж Джерома К. Джерома оказался в Советском Союзе 1920-х, он бы сошел с ума от гнева.

Тогда в СССР, как и по всему миру, бушевал летаргический энцефалит. Он превращал людей в живые статуи, если им вообще удавалось выжить. Первый случай энцефалита Экономо (научное название заболевания) зарегистрировали в Нижегородской губернии в 1921 году. Больному постоянно хотелось спать, он засыпал даже во время приема пищи. Через год эпидемия добралась до Москвы. В Старо-Екатерининской больнице умирал каждый четвертый. Что за вирус был возбудителем болезни, выяснить не удалось.

В числе других симптомов профеccор кaфедры нервных болезней Моcковcкого универcитетa Михaил Мaргулис упоминает жар, паралич глазных мышц и косоглазие. Пациенты умирали во сне. Те, кому удавалось выжить, превращались в изваяния, частично или полностью утрачивая способность ходить и говорить.

В 1927 году сонная болезнь сошла на нет — так же внезапно, как и появилась.