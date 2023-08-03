Самая старая женщина перед смертью раскрыла неожиданный секрет долголетия: деньги ни при чем

Одна из главных долгожительниц Земли монахиня сестра Андре скончалась в 118 лет в январе этого года. Ее возраст подтвердила исследовательская группа геронтологии и специалисты «Книги рекордов Гиннесса».

Монахиня охотно делилась секретом долгих лет своей жизни. Он объясняла, что не делала ничего специально, чтобы продлить свои годы в мире. Не было ни эликсиров, ни волшебных таблеток. Более того, француженка никогда не отказывала себе в еде. Она ела те блюда, которые хотела, причем питалась вкусно и разнообразно. Напитков, которые были бы под запретом у сестры Андре, тоже не существовало.

Однако монахиня считала, что ее секрет в том, чтобы всегда работать. Долгожительница была уверена, что именно постоянный труд поддерживает в ней жизнь и здоровье. Сестра Андре утверждала, что людям нужно быть отзывчивее и добрее друг к другу, именно открытые сердца и взаимопомощь продлевают годы.