Самая старая в мире модель: так выглядеть в 91 год неприлично (фото)

Легендарная Кармен Делль’Орефиче из США начала свой карьерный путь еще будучи подростком, когда появилась на обложке Vogue. Она провела в моде больше 70 лет и до сих пор остается востребованной моделью. Имя звезды мирового подиума занесено в «Книгу рекордов Гиннеса». Модельная карьера Делль’Орефиче является самой продолжительной за всю историю. Но не все на пути к головокружительному успеху шлоа так гладко. В 32 года она планировала уйти из этого бизнеса, чтобы посвятись себя воспитанию дочери. К тому же внешность Кармен утратила юношескую мягкость, которая так ценится в моделинге.

Но Делль’Орефиче было суждено вернуться на подиум после перерыва длиной в 15 лет. В конце 70-х ее ждал настоящий триумф, когда 47-летняя модель снялась для французского издания Town & Country. Будучи уже в почтенном возрасте, Кармен появилась обнаженной в одном модном журнале. Поразительно, но с тех пор ее карьера не сбавляет обороты.

В 91 год Делль’Орефиче по-прежнему выглядит стильно и элегантно, ничуть не утратив былого очарования.