Самая скандальная телебабушка в «Доме-2»: как вынуждена жить мать Гобозова сейчас

Телепроект «Дом-2» собрал вместе участников с непохожими характерами, мировоззрениями и даже разных возрастов. Самой пожилой героине оказалось 65 лет.

Ольга Васильевна Гобзова решила участвовать в шоу, чтобы быть ближе к сыну и опекать его. Немолодая мама изначально относилась предвзято к избраннице Александра. Женщина создавала поводы для скандалов, и между влюбленными начались частые разлады.

В конце концов все закончилось разводом.

Слава пагубно повлияла на Ольгу Васильевну. Пенсионерка даже после ухода из проекта продолжала шокировать зрителей. Она возвращалась на поляну и чувствовала себя настоящей звездой. Сейчас она живет как обычная старушка, и мало что выдает в ней экс-участницу «Дома-2». Иногда к ней приезжает сын, но он не остается на долго в гостях у мамы.