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«Самая сексуальная и красивая»: Джигурда перестал скрывать особенное отношение к Загитовой

24 ноября 2023 09:30
«Самая сексуальная и красивая»: Джигурда перестал скрывать особенное отношение к Загитовой

Знаменитость рассказал всю правду.

Никита Джигурда известен своими громкими высказываниями. Артист никогда не скрывал свое мнение, а не так давно рассказал, что думает об Алине Загитовой.

Как оказалось, Джигурда считает Загитову самой привлекательной спортсменкой России. По мнению знаменитости, звезду «Ледникового периода» смело можно назвать фавориткой красоты среди звезд спорта современности и прошлого. Особенно же он ценит фигуристку за ее попытки попробовать себя в разных ипостасях.

«Алина Загитова — самая сексуальная и красивая спортсменка! Главное, что она смелая девчонка и не боится экспериментировать», — цитирует слова Джигурды портал «Спорт24».

Также звезда экрана подчеркнул, что мечтал бы выступить вместе с Загитовой. Он хотел бы соединить их таланты в совместном шоу, которое, как уверен Джигурда, непременно найдет отклик у зрителей.

Фото: Bulkin Sergey, news.ru/globallookpress.com, unsplash.com, Pavel Kashaev, Global Look Press/globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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