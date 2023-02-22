Самая сексуальная футбольная фанатка вышла на пенсию: не поверите, ей всего 35

От такой поддержки не откажется ни один спортсмен.

Принято считать, что за футболом чаще всего следят мужчины, а женщинам этот вид командной игры неинтересен и, скорее всего, непонятен. Но для жгучей брюнетки Грейс Тил все обстоит совершенно иначе.

Красавица всей душой болеет за сборную Англии и часто выставляет в своих социальных сетях пикантные фото в футбольной форме. Кроме любви к этому спорту женщина демонстрирует и свою тонкую талию с пышным бюстом. А пухлые губы и темные длинные волосы приковывают к себе взгляды мужчин, которые считают девушку самой сексуальной фанаткой Британии.

Тем не менее всего в 35 лет Грейс решила оставить это занятие и выйти «на пенсию». Оказалось, что кроме любви и ежедневных комплиментов со стороны пользователей ей пришлось столкнуться с насмешками и даже унижением. Именно поэтому красотка стала реже радовать футбольных фанатов своими снимками в откровенных нарядах.