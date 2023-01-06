Самая сексуальная футбольная фанатка ушла на пенсию: посмотрите на нее теперь

Грэйс Нил прославилась не только в родной Англии, но и во всем мире как самая привлекательная футбольная фанатка. Футболистов сборной она активно поддерживала регулярными откровенными фотосессиями, но в 2020 году неожиданно решила «уйти на пенсию».

Поводом для такого решения стала полностью обнаженная съемка, которую она приурочила к матчу своей родной команды против сборной Украины. После этого она официально сложила с себя звание «самой сексуальной болельщицы» и перестала участвовать в откровенных фотосессиях.

Однако не так давно она решила вновь напомнить о себе в честь чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. В своих социальных сетях она поделилась несколькими кадрами, в которых как и раньше предстала практически без одежды.

Однако пользователи Сети не остались в восторге от ее публикаций. В комментариях они осудили и осмеяли ее, заметив, что модель страдает от лишнего веса и больше не выглядит так привлекательно, как пару лет назад.