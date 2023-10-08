Самая сексуальная актриса 90-х решила стареть естественно: фото без косметики вызывает оторопь

Сегодня трудно найти артисток, которые ни разу не ложились под нож хирурга. Повальное увлечение пластикой привело к тому, что каждая знаменитая пенсионерка стремится стать куклой Барби. Однако не все актрисы готовы следовать диким трендам. Эльвира Болгова показывает коллегам пример естественности.

Звезда картин «Близнецы», «Моя большая армянская свадьба», «Остров ненужных людей» и «Папа напрокат» сегодня не так часто снимается в кино. Блеску шоу-бизнеса Болгова предпочла семью. У артистки две дочери: 25-летняя Глафира и 9-летняя Радамира. Также знаменитость пробует себя в режиссуре.

Эльвире Болговой уже 47 лет. Время не пощадило эту яркую красавицу.

Лицо актрисы покрылось глубокими морщинами, а мимика поникла. Тем не менее Болгова не спешит колоть ботокс, увеличивать губы или тратить колоссальные суммы на омолаживающие процедуры. Артистка наслаждается своим возрастом.