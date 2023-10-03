Самая русская иностранка: Наталия Орейро до сих пор так же хороша, как в «Диком ангеле»

История Наталии Орейро уникальна. Многие зарубежные актрисы популярны в России, но масштаб любви россиян к знойной уругвайке достиг немыслимых масштабов.

Артистка стала известна после выхода сериала «Дикий ангел». С тех пор прошло почти 30 лет, но для своих фанатов Орейро так и осталась озорной Чолито. Внешне экранная возлюбленная Факундо Араны действительно почти не изменилась — в свои 46 лет она все так же молода и прекрасна.

А вот в жизни звезды произошло немало перемен. Она вышла замуж, родила сына, снялась в большом количестве других ярких проектов и в 2021 году получила российское гражданство. Все это время Орейро не теряла связи с поклонниками. Знаменитость устроила гастрольный тур по стране, начала учить русский язык и даже спела на нем несколько песен.

Наталия призналась, что в следующей жизни хотела бы родиться в России. А пока ее смело можно назвать самой русской иностранкой.