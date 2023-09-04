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Самая развратная женщина в истории России: меняла любовников чаще, чем белье, а муж ее боготворил

4 сентября 2023 08:15
Самая развратная женщина в истории России: меняла любовников чаще, чем белье, а муж ее боготворил

Измены обожаемой супруги его ничуть не смущали.

Образ роковой женщины отлично раскрыл американский кинематограф 40-х годов. Это дама с точеной фигурой, пронзительным взглядом и роскошными длинными волосами. Однако реальные роковые женщины отличались от безупречного глянцевого образа.

Одной из самых известных сердцеедок в мире была Гала Дали, супруга эксцентричного художника Сальвадора Дали. Ее настоящее имя — Елена Дьяконова, и родилась эта легендарная обольстительница в Российской империи.

Первым мужем Галы стал поэт Поль Элюар. Будущая муза Дали не была верна своему супругу, изменив ему с художником Максом Эрнстом. Гала-Елена не стала разводиться с мужем, а предпочла жить с двумя мужчинами.

Через восемь лет Дьяконова познакомилась с Дали. Они стали супругами, однако и этот брак не укротил дикий нрав Галы. Женщина изменяла Сальвадору направо и налево, что его, впрочем, не смущало. Сюрреалист поощрял «хобби» своей возлюбленной и даже видел в этом особую пикантность. С годами у Галы появлялось все больше юных ухажеров, но Дали продолжал боготворить свою музу.

Самая развратная женщина в истории России: меняла любовников чаще, чем белье, а муж ее боготворил
Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969), Mary Evans/Mary Evans/Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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