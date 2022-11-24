Самая распространенная фраза в кино: вы слышали эти три слова миллион раз

Цитата популярна уже больше ста лет.

Кино сильно изменилось с момента своего зарождения. Сегодня оно вышло на невероятный уровень благодаря достижениям цифровой техники. Однако есть особенность, которая сильно роднит многие фильмы разных эпох — это набившие оскомину фразы.

Популярный кинопортал Contently как-то провел исследование лент, снятых с начала XX столетия. Была найдена цитата, которую герои мирового кино повторяли чаще всего. Она звучит как «Давай выбираться отсюда!».

Почему одно и то же выражение кочует из картины в картину уже целый век, никому не известно. Возможно, фраза настолько глубоко сидит в подкорке у сценаристов, что они включают ее «на автомате». Также эта реплика отлично вписывается в фильмы самых разных жанров: хоррор, боевик, комедия или триллер.

Второе место в рейтинге занимает фраза «Что за?», а «бронза» досталась цитате «Почему ты издеваешься надо мной?». На четверной позиции расположилась фраза «Так, так, так», а пятерку замкнула типичная для боевиков реплика «Прикрой меня!».

Эти фразы постоянно мелькают не только в американском кино, но также в европейском и азиатском.