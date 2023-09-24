Самая провокационная песня перестройки: даже в 2023 году звучит вульгарно

Нынешних популярных исполнителей принято ругать за бессодержательные и аморальные композиции. Родители обеспокоены, что их дети узнают из интернет-хитов слишком много «взрослых» слов. Однако 30 лет назад поп-музыка также не отличалась целомудренностью и нравственностью.

В начале 90-х на пике была группа «Мальчишник», состоящая из Дельфина, Мутабора и Дэна. Дерзкие парни покоряли девичьи сердца. Тексты коллектива были провокационными настолько, насколько это возможно. Мамам и папам только и оставалась, что уводить своих отпрысков подальше от экранов, когда там появлялось яркое трио.

Дебютный альбом «Мальчишника» назывался «Поговорим о сексе», а главным хитом стала композиция «Секс без перерыва». Незатейливая песня воспевала барышню, которая не прочь уединиться с каждым из участников коллектива. Выход такой песни и в наши дни обернулся бы скандалом.