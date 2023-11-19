Самая противоречивая роль: в «Служебном романе» снялась настоящая дворянка

Светлана Немоляева прославилась десятками ролей, но самой яркой ее работой считается лирическая комедия «Служебный роман». Для многих зрителей она до сих пор ассоциируется с Ольгой Рыжовой, а некоторые фанаты были уверены, что и в жизни артистка отличается такими же чертами характера. При этом долгие годы никто не догадывался, из какой семьи происходит звезда экрана.

Как оказалось, Немоляева может похвастаться дворянскими корнями. Ее мать принадлежала к роду Мандрыка, жившему в Черниговской области. Эта семья происходила от князя Андрея, а дворянский титул получил его внук Никита еще в XVIII веке.

Немоляева же старалась скрывать свое происхождение. Она была одной из последних представительниц знаменитого рода, но никогда не рассказывала о своих корнях, обращая внимание лишь на родственников отца, которые жили в Сибири.