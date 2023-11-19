Самая противоречивая роль: в «Служебном романе» снялась настоящая дворянка
Артистка долго скрывала правду от публики.
Светлана Немоляева прославилась десятками ролей, но самой яркой ее работой считается лирическая комедия «Служебный роман». Для многих зрителей она до сих пор ассоциируется с Ольгой Рыжовой, а некоторые фанаты были уверены, что и в жизни артистка отличается такими же чертами характера. При этом долгие годы никто не догадывался, из какой семьи происходит звезда экрана.
Как оказалось, Немоляева может похвастаться дворянскими корнями. Ее мать принадлежала к роду Мандрыка, жившему в Черниговской области. Эта семья происходила от князя Андрея, а дворянский титул получил его внук Никита еще в XVIII веке.
Немоляева же старалась скрывать свое происхождение. Она была одной из последних представительниц знаменитого рода, но никогда не рассказывала о своих корнях, обращая внимание лишь на родственников отца, которые жили в Сибири.