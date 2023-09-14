Самая пожилая стюардесса: работает в 87 и останавливаться не собирается (фото)

Есть стереотип, что на авиарейсах работают исключительно молодые длинноногие красотки. Якобы после 30 лет большинство из них либо выходит на «пенсию», либо меняет сферу деятельности. Но 87-летняя Бетт Нэш развенчивает этот популярный миф.

Старушка работает стюардессой вот уже 66 лет. Свою службу дамочка начинала в авиакомпании Eastern Airlines, а сейчас трудится в American Airlines. Усердие Нэш и ее крепкое здоровье позволили женщине попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самой долго работающей бортпроводнице в мире.

Рекордсменка не оставляет трудовую деятельность ради сына-инвалида, которому нужен не только уход, но и материальная поддержка. Бетт Нэш рассказывает, что за годы работы в авиации она отметила позитивные изменения в этой сфере. Теперь к стюардессам не предъявляют таких жестких требований, поэтому девушки могут не беспокоиться за набранные килограммы.