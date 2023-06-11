Самая постыдная роль в советском кино: на нее отважился далеко не каждый

Советская пропаганда, как и советская цензура — это понятия всем нам хорошо знакомые. Если не знали этого сами, то слышали об этом от родных или читали в учебниках. Эти два явления, характерные для того времени, касались абсолютно всего. И, конечно же, кинематограф не мог стать исключением. С помощью фильмов людям доносилась та правда, те ценности, те установки, которые были нужны государству. Инакомыслие не допускалось ни в каком виде.

Поэтому к сценариям относились тогда крайне придирчиво, рассматривая каждую запятую едва ли не под лупой и проверяя, соответствует ли она советской идеологии. К слову, известны случаи, когда, усмотрев в написанном антисоветскую пропаганду, сценариста забирали на допрос прямо во время работы. И больше из застенков он уже не возвращался. Не менее пристально присматривались и к актерам. При этом тем, кто играл положительных персонажей, жилось все-таки немного легче.

А вот исполнителям негативных ролей приходилось очень непросто. Мало того что за ними приглядывали гораздо тщательнее, так они еще и становились заложниками своих ролей. Они больше не могли играть никого, кроме негодяев, мошенников и разного рода мерзавцев. И самое главное — в Союзе было принято неофициально и как бы негласно обходить таких актеров наградами и премиями. Поэтому за свой труд, за свое мастерство, за все то, что они вкладывали в роль они порой не получали ни копейки. А порой мог прилететь и плевок в спину.