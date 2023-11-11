Самая постыдная роль: на что пришлось пойти Алферовой, чтобы угодить Захарову

Ирина Алферова попала в «Ленком» абсолютно случайно. Однажды она оказалась на спектакле и заочно влюбилась в Александра Абдулова на сцене. Актриса мечтала работать вместе с ним, а потому сама попросила Марка Захарова зачислить ее в труппу.

Режиссер хоть и пошел навстречу красавице, но на долгие годы задвинул ее в массовку. Поговаривали, что он невзлюбил Алферову, которая вскоре вышла замуж за Абдулова. Постановщик надеялся, что талантливый актер станет его зятем и прочил его в мужья своей дочери. Кроме того, именно Александре Захаровой доставались все центральные роли в постановках «Ленкома».

У Алферовой же были всего несколько минут на сцене в спектаклях. Супруг тоже не спешил выбивать для нее работу. Так продолжалось почти 17 лет. Ради того, чтобы угодить Захарову, актриса была готова на все.

Переломным этапом оказался 1993 год. Режиссер обрадовал звезду, что он наконец-то дает ей главную роль в постановке. Вот только играть ей нужно было женщину, которая на балу превращается в собаку. Для актрисы даже не предполагались реплики — только лай.

Алферова несколько раз показалась на сцене в этом образе, но затем написала заявление об увольнении. Больше терпеть такое отношение она не могла.