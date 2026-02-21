Самая пошлая советская сказка: от оценки 4.7 не спас даже Милляр в роли царя-распутника

В 1988 году, когда советская цензура уже дышала на ладан, а режиссёры вовсю отрывались по полной, на киностудии детских и юношеских фильмов случилось странное. Там сняли «На помощь, братцы!» — сказку, которую лучше не показывать ни детям, ни особо впечатлительным взрослым. На «Кинопоиске» у неё 4,7 балла, и это, пожалуй, даже щедро.

Сюжет звучит как анекдот, который рассказывают в не самых трезвых компаниях. Престарелый царь (его играет легендарный Георгий Милляр, но даже он не спасает) собирается жениться в шестой раз. Предыдущие пять жён, по слухам, отправились к праотцам не без его помощи. Короче, царь решает искать жену на стороне и отправляет воеводу с двумя братьями-дураками в заморские края.

Сваты находят принцессу Настену, но та отказывается выходить за старика. Тогда её решают похитить. В процессе похищения братья по неосторожности обнимают девушку, а по местным законам это значит только одно: обнял — женись. Но самое весёлое в этом царстве то, что рожать тут могут исключительно мужчины.

И братьям теперь нужно не только жениться, но и самостоятельно произвести потомство. Дальше — абсурд на абсурде: воевода вводит войска, один брат погибает, второй прыгает в океан, где его проглатывает гигантская рыба. Он живёт у неё в желудке несколько лет, потом рыба его выплёвывает на родине, а там уже правит царица Фёкла I (бывшая невеста одного из братьев). Герой отказывается от трона из-за отсутствия ума, гибнет во время ритуала превращения в богатыря, а в финале толпа под предводительством бывшей принцессы, ставшей поломойкой, расправляется с Фёклой.

Всё это сдобрено откровенными сценами, которые на сюжет не влияют. Голые девицы мелькают регулярно и без видимой причины. Актёрская игра в основном ужасна — даже Милляр, великий советский сказочный злодей, выглядит растерянно. Финал мрачный, абсурдный и оставляет после себя только один вопрос: зачем это сняли?

Режиссёры перестроечной эпохи наконец-то получили свободу и не знали, что с ней делать. Кто-то снимал гениальное кино, а кто-то — вот это. «На помощь, братцы!» — идеальный пример того, как отсутствие рамок убивает жанр сказки. Это пошлая чернуха, завёрнутая в обёртку детской сказки.

