Самый пошлый хит времен СССР: его пели взрослые и дети

В СССР иностранная музыка была в дефиците. Те немногие популярные новинки, которые прорывались через железный занавес, моментально становились хитами. Сегодня мало кто вспомнит название группы The Shocking Blue, однако десятилетия назад композицию голландских артистов знали наизусть все советские модники.

Коллектив так и остался группой одного хита: зато какого! Песня Venus до сих пор звучит в фильмах и в телерекламе. В СССР ее прозвали «Шизгара» благодаря строчке «She’s got it», которая неоднократно повторяется на протяжении текста. Также популярна была переделка «Шесть гадов», созвучная с оригиналом.

При этом большинство даже не понимало, что у композиции есть явный эротический подтекст. Группа пела о раскованной девушке, красивой, как древнеримская богиня. Лирическая героиня композиция обещала неизвестному собеседнику дать все, «чего бы он ни пожелал».