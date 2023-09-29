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Самая полезная колбаса: Малышева ест ее килограммами и вам советует

29 сентября 2023 13:00
Самая полезная колбаса: Малышева ест ее килограммами и вам советует

Намного лучше ветчины и докторской.

Медики в один голос говорят о вреде колбасы. Диетологи запрещают своим пациентам увлекаться сервелатом и сырокопченой, объявляя продукты «смертью для желудка». Однако у Елены Малышевой куда менее категоричный вердикт. Теледоктор удивила зрителей необычной рекомендацией.

В эфире программы «Жить здорово» ведущая рассказала о самой полезной колбасе. Ей оказалась ливерная. Оказывается, продукт является отличной профилактикой слабоумия и раковых заболеваний. Это одна из наиболее здоровых и полезных вариаций мясных продуктов — все благодаря высокому содержанию меди, селена и витамина B12.

Как правило, ливерную колбасу готовят из печени, добавляя специи. Блюдо способствует повышению активности иммунных клеток, нормализует нервные импульсы, а также предотвращает анемию. Самое главное — это домашний натуральный продукт, который редко встретишь в торговых сетях.

Фото: legion-media.ru, @NadinStrelets / youtube.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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