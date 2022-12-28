Самая печальная сказка: судьба первой Снегурочки в СССР повергнет в шок

Впервые Снегурочка показалась публике в 30-е годы — внучка Деда Мороза появилась вместе с ним на новогоднем празднике, устроенном в столичном Доме Союзов. Вскоре этот образ перекочевал и на экраны — воплотить сказочную героиню мечтали многие актрисы.

Первой это сделала Евгения Филонова. В 1968 году она сыграла в одноименном фильме по пьесе Островского. Коллеги отмечали, что артистка невероятно гармонично смотрелась в роли Снегурочки. В жизни она была такой же милой, сдержанной и доброй, как и ее героиня. Отчасти поэтому судьба знаменитости оказалась трагичной.

По воспоминаниям близких и друзей, характер Филоновой был слишком мягким. Доходило до того, что артистка не могла постоять за себя в конфликтных ситуациях. Например, когда она оказалась жертвой домогательств со стороны режиссера, то лишилась работы в театре.

Жизнь актрисы походила на печальную сказку. Поскольку на съемки в кино знаменитость не приглашали, она стала почтальоном. Во время новогодних утренников артистка возвращалась к образу, который сделал ее знаменитой на всю страну, и подрабатывала, играя Снегурочку.