Самая обсуждаемая фанатка футбола: ее стоит увидеть каждому (фото)
Финалистка конкурса красоты наделала немало шума.
Иванна Кнолль стала чуть ли не главной звездой чемпионата мира по футболу в Катаре. Хорватка не побоялась осуждения и появилась на трибунах в довольно откровенном образе. Казалось бы, сегодня в этом нет ничего удивительного, но только не тогда, когда речь идет об ортодоксальном королевстве.
В своем поведении финалистка конкурса красоты «Мисс Хорватия — 2016» не видит ничего предосудительного. В первую очередь она оправдалась тем, что не является мусульманкой. Во-вторых, девушка заявила об отсутствии подходящей одежды, которая позволила бы ей соблюсти традиции местных жителей.
«Здесь запрещается оголять тело: нельзя показывать плечи, колени. Но у меня не нашлось вещей, которые бы закрывали все. В любом случае из-за этого больших проблем или неприятностей у меня не возникло. Запреты относятся только к государственным учреждениям, а мое видео на пляже обсуждал буквально весь мир», — подметила Кнолль.