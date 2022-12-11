Самая обсуждаемая фанатка футбола: ее стоит увидеть каждому (фото)

Иванна Кнолль стала чуть ли не главной звездой чемпионата мира по футболу в Катаре. Хорватка не побоялась осуждения и появилась на трибунах в довольно откровенном образе. Казалось бы, сегодня в этом нет ничего удивительного, но только не тогда, когда речь идет об ортодоксальном королевстве.

В своем поведении финалистка конкурса красоты «Мисс Хорватия — 2016» не видит ничего предосудительного. В первую очередь она оправдалась тем, что не является мусульманкой. Во-вторых, девушка заявила об отсутствии подходящей одежды, которая позволила бы ей соблюсти традиции местных жителей.