Самая обаятельная секретарша советского кино раньше играла мальчика: глазам не поверите

Далеко не все актрисы в СССР сразу могли похвастаться значительными ролями. Некоторым из них пришлось долго добиваться своей популярности, перебиваясь эпизодами.

Вот и эта самая обаятельная секретарша советского кино поначалу сыграла мальчика. По крайней мере, именно в таком образе она предстала в фильме «Возвращение» в 1968 году. В ту пору будущей звезде советского кино было уже 30 лет. Однако невысокий рост и хрупкая внешность позволили ей перевоплотиться в мальчика Петю, который ждал отца домой с войны.

В кадре в хмуром подростке с большой кепкой на голове практически невозможно узнать Лию Ахеджакову. В те годы она могла рассчитывать лишь на театральные роли, а в кино ей никак не везло. Поэтому Ахеджакова и согласилась на столь сомнительный дебют.

После «Возвращения» актриса снова пропала с экранов на долгие пять лет. И лишь в 1970-х к ней пришла слава благодаря ролям в картинах Эльдара Рязанова, в том числе и той самой Верочке из «Служебного романа».