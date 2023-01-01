Самая новогодняя фамилия в шоу-бизнесе: не угадаете, как она могла звучать

Несколько недель назад певица Слава стала тещей: старшая дочь знаменитости вышла замуж. Как оказалось, 23-летняя Саша могла подарить шоу-бизнесу самую новогоднюю фамилию, но решила отказаться от этой идеи.

По словам самой невесты, она предпочла остаться при своей настоящей фамилии Морозова, хотя с детства мечтала объединить имена со своим избранником. Дело в том, что ее муж Андрей носит фамилию Дедов, и их сочетание показалось дочери Славы чересчур экстравагантным.

«Мы долго смеялись на тему того, что, если я возьму двойную фамилию, то получается, как Дед Морозов!» — рассказала Саша в социальных сетях.

Пользователи Сети, а также сама Слава, не оставили без внимания признание невесты. Как уверены многие, Саше все-таки нужно было исполнить мечту и ходить с двойной фамилией, которая бы всегда радовала и публику, и влюбленных.