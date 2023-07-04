Самая «неудобная» песня в СССР: об этом со сцены сказать отважился не каждый

Период перестройки был богат на самое разнообразное творчество. Снимались скандальные фильмы, сочинялись провокационные песни. То, о чем раньше было принято молчать, стало достоянием общественности.

Так, в 1990 году советские граждане услышали композицию «Зина» в исполнении группы «Анонс». Текст песни рассказывал историю девушки-продавщицы, вышедшей замуж за индейца с Ямахи. По «сюжету» она устроилась куда лучше, чем ее подруги, прозябающие в СССР.

Песня стала «неудобной», ведь она явно намекала на неказистое существование в Советском Союзе. Вывод такой: папуасы живут лучше, чем граждане СССР. Индейцы якобы могут позволить себе и прислугу, и баснословное состояние. Сегодня это покажется наивным и глупым, но тогда «Зина» произвела фурор.

Группа «Анонс» вообще славилась своим скандальным творчеством. Они пели о таких ранее запрещенных темах, как секс и разнообразные заболевания. Это был вызов целомудренной советской эстраде.