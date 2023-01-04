Самая несексуальная женщина по знаку Зодиака определена: вот о ком речь

У каждого человека свое собственное представление о сексуальности. Для кого-то это соответствие общепринятым стандартам красоты, для других - горячий темперамент и эмоциональная открытость, третьи же подразумевают под этим словом гармонию внешней привлекательности, интеллекта и харизмы. Как бы там ни было, вряд ли кто-то сочтет сексуальными холодность и герметичный характер. Именно такими данными обладают многие представительницы определенного знака зодиака. Мужчины стараются обходить их стороной, поскольку не чувствуют манкости, притяжения, химии. Рассказываем, об уроженках какого знака идет речь.

Козерог

Согласно мнению астрологов, репутация самой холодной и непривлекательной женщины в гороскопе принадлежит Козерогу. Представительницы земного знака известны своей сдержанностью. Они с самого детства не питают интереса к нарядам, косметике, традиционным девчачьим развлечениям вроде походов по магазинам или танцев. Куда больше девочек этого знака привлекает учеба, они готовы проводить все свое время за решением задачек.

После получения аттестата зрелости девушки-Козероги также не торопятся с головой окунуться в веселую студенческую жизнь, испытать на собственном опыте все доступные развлечения.

Мальчики также отходят даже не на второй, а на сто двадцать второй план. “Первым делом - самолеты”, - так думают уроженки знака и вместо свидания отправляются в библиотеку. После окончания вуза приоритет отдается карьере, а не интрижкам.

В результате часто случается так, что женщина-Козерог остается в одиночестве.

Без опыта романтических отношений она не раскрывает свою чувственность, становится холодной и замкнутой. Неудивительно, что мужчины начинают обходить представительниц этого знака стороной. Они не знают, как растопить лед на сердце этой Снежной королевы - именно такое впечатление обычно производит на окружающих дама-Козерог.

В постели уроженки земного знака также не отличаются изобретательностью.

Моральные принципы не позволяют им раскрепоститься и попробовать в спальне что-нибудь экзотическое. Кроме того, они требовательны к своему мужчине, но не торопятся отдавать что-то взамен или исполнять его желания. Порой женщины-Козероги даже кажутся резкими и грубыми, что точно не добавляет им сексуальности в мужских глазах.

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