Самая несчастная героиня «Клона»: чем закончилась история дочери Жади и Саида

Теленовелла «Клон» подарила зрителям истории нескольких семей, наполненные счастьем, трагедиями и любовью. Поклонники со всего мира неустанно следили за увлекательными перипетиями сюжета и переживали за персонажей. При этом самым несчастным героем они единогласно считали дочь Жади и Саида — Хадижу.

Дело в том, что девочке пришлось пережить все конфликты своих родителей, их расставания и воссоединения. И каждый раз она надеялась, что очередная ссора станет последней, и в ее жизнь придет спокойствие. Однако счастливой она стала значительно позже.

После окончательного расставания Жади и Саида отец запретил бывшей избраннице видеться со своей дочерью. Юная Хадижа была уверена, что ее мать отказалась не только от возлюбленного, но и от собственной дочери, поэтому обиделась на нее. Спустя некоторое время она попала в дом своего дяди Али. Там она могла встречаться с отцом, а потом и с матерью, которую все-таки простила.

И только в самом конце сериала Хадижа почувствовала себя по-настоящему счастливой. Пусть она и общалась с родителями по отдельности, но те больше не ссорились, и она знала, что они оба по-настоящему любят ее.