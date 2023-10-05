Самая ненавистная стюардесса советского кино: от выходок звезды оторопь берет

Когда Александр Митта приступал к съемкам фильма-катастрофы «Экипаж», то самыми сложными для него были поиски актрисы на роль бортпроводницы. Совершенно случайно ассистент режиссера присмотрел талантливую студентку Александру Иванес.

Директор картины Борис Криштул лично поехал в театральное училище, чтобы отпросить девушку на съемки. Руководство разрешило студентке работать, заявив, что ее все равно уже исключили. В училище даже намекнули, что и на съемочной площадке со строптивой девушкой еще хлебнут горя.

Эти слова оказались пророческими. Иванес довольно быстро почувствовала себя звездой будущего фильма и начала отмечаться разнообразными выходками. Актриса устраивала постоянные истерики, скандалила с коллегами и техническими работниками, подставляла других людей. Она опаздывала на работу и не видела в своем поведении ничего дурного.

Создатели картины скрепя сердце терпели девушку, так как пересъемки потребовали бы дополнительного бюджета. А во время монтажа фильма Иванес вышла замуж и поменяла фамилию, став Александрой Яковлевой. В результате команде пришлось переделывать уже готовые титры из-за ненавистной стюардессы.