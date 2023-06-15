Самая нелепая британка в 47 лет стала красоткой: видео сразит наповал любого

Сьюзэн Бойл прославилась в 2009 году благодаря шоу «Британия ищет таланты». Она поразила членов жюри с первого взгляда — женщина предстала в неопрятном и странноватом виде, чем вызвала недоумение. Но как только Сьюзэн запела, все поняли, что перед ними редкий экземпляр. Как сложилась ее жизнь после шоу?

Уроженка Англии Бойл заняла второе место и стала народной любимицей. Ее слава распространилась далеко за пределы родины, о ней говорили как о феномене. На волне успеха Сьюзэн записала альбом, который номинировали на «Грэмми».

Вся жизнь 47-летней Бойл круто изменилась. Стилисты поработали над внешностью женщины и превратили ее в красавицу: ее одежда стала более гламурной, а прическа — стильной. Кроме того, Сьюзэн похудела, и это пошло ей на пользу. Теперь в этой благородной красавице не узнать ту нелепую женщину, когда-то явившуюся на шоу.

Сегодня Бойл 62 года, и она по-прежнему занимается музыкальной карьерой. Британка не заболела звездной болезнью и осталась сама собой.