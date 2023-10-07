«Самая мерзкая» из сериала «Пес»: за что люди невзлюбили роковую сердцеедку Леонидову

Ольга Олексий отдает предпочтение театральной сцене, но нередко появляется и на телевизионных экранах. Привлекательную актрису часто приглашают в сериалы не только из-за внешности, но и из-за таланта. Впрочем, не все зрители согласны с этой точкой зрения.

Одним из последних проектов, в котором принимала участие Ольга, стал детективный сериал «Пес». В нем Олексий досталась роль роковой красавицы Елены Леонидовны, за сердце которой борются два героя. Женщину отличает умение сохранять спокойствие в любой ситуации, но многие зрители считают это признаком плохой актерской игры. Отталкивает от артистки и тот факт, что ее персонаж никак не может определиться между двумя поклонниками.