Самая маленькая женщина России стала мамой: посмотрите, какими родились ее дети

Людмила Сомар родилась вопреки ожиданиям врачей. Из-за проблем ее матери со здоровьем вес девочки составлял всего лишь 840 граммов, и многие специалисты были уверены, что она не сможет жить полноценной жизнью. Однако Людмиле удалось доказать обратное.

Первые месяцы жизни она росла как обычный ребенок. Однако в два года врачи заметили карликовость, из-за которой к 30 годам девушка выросла всего лишь до 132 сантиметров. Физические особенности не стали для Людмилы ограничением: однажды ей удалось познакомиться с Игорем, который стал ее главной любовью.

Не стала Людмила слушать врачей и тогда, когда узнала, что ждет ребенка. Многие медики были уверены, что маленький рост может негативно сказаться на ее наследниках, но ее дочка родилась полностью здоровой. А спустя два года на свет появился и сын.

Сегодня Людмила живет полноценной жизнью. Она занята своей семьей, ее совершенно не смущает низкий рост. При этом ее наследники растут абсолютно здоровыми детьми и уже совсем скоро обгонят свою мать в росте.

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