Самая лучшая Жанна д’Арк: не поверите, какую советскую звезду обожают французы

Жанна д’Арк является национальной героиней Франции. Эта отважная юная девушка командовала французскими войсками в Столетней войне и была сожжена на костре. Образ стал культовым. Сыграть смелую воительницу мечтали актрисы по всему миру, и такая честь выпала одной из звезд советского кино.

В 1970 году Инну Чурикову признали артисткой года за главную роль в фильме «Начало». Знаменитость воплотила образ ткачихи Паши, играющей Жанну д’Арк в столичном фильме. Картину показали на иностранных кинофестивалях, и за границей Чурикову ждал оглушительный успех.

В Болгарии талантливую девушку также назвали лучшей зарубежной актрисой. Но главной наградой для Инны Чуриковой стала зрительская любовь. Ее роль настолько полюбили во Франции, что копию фильма поместили в музей Жанны д’Арк в Руане, а снимок актрисы повесили на стену на почетное место.