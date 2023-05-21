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Самая красивая звезда КВН одним фото доказала, что ее никому не затмить (фото)

21 мая 2023 09:15
Самая красивая звезда КВН одним фото доказала, что ее никому не затмить (фото)

На такую откровенность решится не каждая.

В КВН засветилось немало прекрасных дам, главное оружие которых вовсе не юмор. Одной из них стала Анна Неделько. Эффектная брюнетка попала в топ самых сексуальных участниц проекта.

Красотка играла в составе команды «Сборная города Мурманска». На сцене Анна не только искрометно шутила, но и пела. Правда, запомнилась поклонникам не только этим.

Популярной артисткой Неделько так и не стала, зато ее можно назвать звездой социальных сетей. Знаменитость много путешествует и часто публикует свои откровенные снимки, на которых запечатлена в купальнике.

Каждый раз подобный контент восхищает подписчиков. Одним таким фото Неделько раз и навсегда доказала всем, что ее никому не затмить. Самая красивая звезда КВН одним фото доказала, что ее никому не затмить (фото)

«Девушка — шедевр», «Какая прелесть», «Это невозможно красиво! Вы красавица», «Вау! Фигура шикарная у тебя», «Восхитительная Анна», — засыпали комплиментами брюнетку фолловеры.

Фото: Кадры из телевезионых юмористических игр «КВН»,соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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