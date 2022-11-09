Самая красивая женщина XX века стыдилась этой части тела: как и тысячи россиянок

Одри Хепберн известна не только своими яркими ролями в кино, но и красотой. Миллионы женщин по всему миру до сих пор мечтают быть похожими на нее и копируют ее стиль. При этом мало кто догадывается, что сама артистка не была довольна своей внешностью и всю жизнь страдала от комплексов.

Дело в том, что у знаменитости был 41-й размер ноги. При ее росте в 170 сантиметров такие пропорции кажутся весьма естественными, однако артистка всю жизнь переживала из-за этого. Она всячески старалась скрыть свои ноги и считала, что они чересчур большие для ее стройного тела.

Ее комплексы дошли до такого уровня, что она даже обратилась к дизайнеру обуви Сальваторе Феррагамо и попросила его придумать пару специально для нее, которая бы визуально уменьшала размер стопы. В итоге он изготовил черные балетки, которые стали одной из отличительных черт стиля артистки.