Самая красивая женщина в мире разделась, а все скривились: вот что скрывалось под одеждой
Фанаты совсем не оценили откровенные снимки.
Вот уже несколько лет Белла Хадид признается самой красивой женщиной в мире. Модель участвует в различных показах и фотосессиях, а познакомиться с ней мечтают поклонники по всему миру. При этом ее давние снимки повергли в шок пользователей Сети.
Так, знаменитость снялась для очередной рекламной кампании бренда нижнего белья Victoria’s Secret. В кадре Белла позирует в миниатюрном черном комплекте, красуясь не только бельем, но и своей стройной фигурой.
Как отметили подписчики со всего мира, Хадид выглядит слишком худой на этих фотографиях. Она пугает своими формами и лишь подпитывает токсичные стандарты красоты, из-за которых сотни девушек губят свое здоровье.
«Эти фотографии меня до чертиков пугают. Новый уровень недоедания», «Слишком худая»,
— пишут пользователи Сети.
Также часть подписчиков отметила, что Белле как можно быстрее нужно обратиться к диетологам. Ведь, по их мнению, с таким весом модель точно столкнется с проблемами со здоровьем.