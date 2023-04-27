Самая красивая женщина в мире показала детское фото: вы будете поражены

Внешняя привлекательность — это достаточно субъективный параметр, поскольку каждый отдельный человек прекрасен по-своему. Однако благодаря формуле золотого сечения люди все-таки смогли найти самую красивую женщину в мире.

Ей оказалась супермодель Белла Хадид. Впрочем, многие остались недовольны таким итогом, поскольку голубоглазая брюнетка не скрывала, что делала пластические операции. Ее аккуратный носик, точеные скулы и острый подбородок — это результат кропотливой работы хирургов. Именно поэтому злопыхатели считают американку не достойной звания самой красивой женщины мира.

Но знаменитость решила доказать хейтерам обратное. Белла выложила снимок из личного архива, чтобы поздравить старшую сестру Джиджи. На этом фото модели еще совсем юные, но уже можно разглядеть их выразительные черты лица. У младшей Хадид нежная улыбка, лукавый взгляд и милые щечки. Этот кадр поразил пользователей и доказал им, что очаровательная брюнетка не просто так носит свой титул.